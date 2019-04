Dragon Ball Super: Majin Buu se presenta como la esperanza para todo el universo contra Moro

Las últimas

[{"id":112403,"title":"Godoy Cruz vs. Sporting Cristal EN VIVO: juegan un partidazo de pron\u00f3stico reservado en el estadio Malvinas de Mendoza","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/godoy-cruz-vs-sporting-cristal-vivo-copa-libertadores-ver-gratis-fox-sports-facebook-watch-directo-online-fecha-5-112403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf3c25e5717.jpeg"},{"id":112376,"title":"Dragon Ball Super | Kefla Super Saiyajin Blue es presentada en nuevo arte de la comunidad [FOTO]","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-luciria-kefla-super-saiyajin-blue-foto-112376","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe3323d1c97.jpeg"},{"id":112404,"title":"Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO: se enfrentan, en Mendoza, por la fecha 5 de la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-vivo-directo-copa-libertadores-2019-ver-fox-sports-facebook-watch-gratis-online-fecha-5-112404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86afae033f9.jpeg"},{"id":112457,"title":"Confirmado: 500 millones del Real Madrid, tres fichajes de cara y hay \u2018pasta\u2019 para m\u00e1s","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-florentino-perez-500-millones-tres-cracks-fijos-faltan-dos-112457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/17\/5cb76a0a7e4b3.jpeg"},{"id":112338,"title":"\"Avengers: Endgame\": todas las escenas post-cr\u00e9ditos de las pel\u00edculas de Marvel fueron compiladas","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-marvel-studios-comparte-escenas-postcreditos-ucm-112338","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbdff337cc4a.jpeg"},{"id":112456,"title":"Ariana Grande comparte fotograf\u00eda con BLACKPINK y emociona a fans | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/ariana-grande-comparte-fotografia-blackpink-emociona-fans-fotos-nndc-112456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf376804463.jpeg"},{"id":112453,"title":"WWE en Lima confirmado: estos son los precios de las entradas para el evento de lucha libre","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-lima-confirmado-son-precios-entradas-evento-lucha-libre-nndc-112453","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf3339b312b.jpeg"},{"id":112454,"title":"Vuelve el ataque letal a Universitario: Germ\u00e1n Denis y Alberto Quintero estar\u00e1n ante Sporting Cristal","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-german-denis-alberto-quintero-volveran-sporting-cristal-112454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf358c8b4e3.jpeg"},{"id":112368,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta Super Saiyan Dios se presenta oficialmente en Xenoverse 2","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dragon-ball-xenoverse-2-aparecen-primeras-capturas-vegeta-ssj-god-112368","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe2d01c16ac.jpeg"},{"id":112451,"title":"\u00a1La nueva tropa del 'Comandante'! Los pedidos de Cristiano para que Juventus conquiste la Champions [FOTOS]","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-fichajes-cr7-6-refuerzos-pidio-juventus-conquistar-proxima-champions-league-noticias-fotos-112451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf312b4ad50.jpeg"},{"id":112341,"title":"\"Avengers: Endgame\": los Vengadores no dar\u00edan cierre a la Fase 3 del UCM en esta pel\u00edcula","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-spider-man-far-from-home-cerraria-fase-3-ucm-112341","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/03\/5ca51e48153fd.jpeg"},{"id":112452,"title":"\u00a1\u00bfY as\u00ed lo ficharon?! Se confirma que el Barcelona sab\u00eda de las indisciplinas de Demb\u00e9l\u00e9 en el Dortmund","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-alaves-revelan-dembele-llegaba-tarde-dortmund-fichado-liga-santander-2019-112452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf33aa2c7f5.jpeg"},{"id":112455,"title":"\u201cAvengers: Endgame\u201d: elenco del filme canta al ritmo de \u201cWe Didn\u2019t Start the Fire\u201d | VIDEO","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/avengers-endgame-elenco-filme-canta-ritmo-we-didn-t-start-the-fire-video-nndc-112455","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf34a2ae0a0.png"},{"id":112331,"title":"Lara vs. Cruzeiro en Venezuela: se miden v\u00eda FOX por jornada 5 de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/lara-vs-cruzeiro-vivo-directo-online-fox-sports-bein-sportscopa-libertadores-2019-venezuela-grupo-5-nndc-112331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe8bbee0da0.jpeg"},{"id":112225,"title":"Apex Legends: Mirage no ha recibido actualizaciones y los desarrolladores explican porqu\u00e9","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-desarrollador-explica-mirage-sido-actualizado-112225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/21\/5cbccf2b44c20.jpeg"},{"id":112279,"title":"Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: todo lo que debes saber del duelo de los celestes por la Copa Libertadores en Argentina","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-fecha-hora-canal-quinto-partido-rimenses-copa-libertadores-2019-112279","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/28\/5c9d2793b4bce.jpeg"},{"id":112450,"title":"\u00cddolo nacional: presidente de Internacional se sorprendi\u00f3 con el impresionante recibimiento a Paolo Guerrero [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/paolo-guerrero-presidente-internacional-sorprendio-impresionante-recibimiento-depredador-alianza-lima-video-112450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf30245cc8b.jpeg"},{"id":112250,"title":"Dragon Ball Super: Majin Buu se presenta como la esperanza para todo el universo contra Moro","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-manga-revela-majin-buu-inmune-magia-moro-mexico-112250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb9f340b9c9e.jpeg"},{"id":112326,"title":"Barcelona vs. Alav\u00e9s EN VIVO ONLINE: canales de TV para seguir EN DIRECTO el choque por LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-deportivo-alaves-vivo-fecha-34-laliga-santander-minuto-minuto-via-directv-sports-estadio-mendizorroza-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-espana-nnda-nnrt-112326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbdf201d4b8b.jpeg"},{"id":112114,"title":"\"Avengers: Endgame\": el final de la pel\u00edcula es explicada por Robert Downey Jr. (Iron Man)","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-dowmey-jr-dijo-final-cinta-sera-mejor-historia-112114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba43daf0b27.jpeg"},{"id":112358,"title":"Tigres vs. Monterrey EN DIRECTO ONLINE: emocionante choque por la ida de la final de la Concachampions 2019","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-monterrey-vivo-partido-ida-final-concachampions-2019-minuto-minuto-via-fox-sports-3-estadio-universitario-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-112358","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe20c3bf7ba.jpeg"},{"id":112377,"title":"FIFA 19 actualiza \"Ultimate Team\" con el parche 1.13, conoce los cambios m\u00e1s importantes","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-recibe-parche-1-13-cambia-aspectos-ultimate-team-112377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbe39ecc6875.jpeg"},{"id":112237,"title":"Dragon Ball Super: Goku Super Saiyan Omen se vuelve viral en redes sociales","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-super-saiyan-omen-viralizado-internet-mexico-dbs-112237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/21\/5cbcde18af73b.jpeg"},{"id":112446,"title":"\u00a1Ay, Zidane, no cambias! El portero del Real Madrid que amenaza con quitarle la titularidad a Keylor Navas","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-courtois-volvio-entrenamientos-amenaza-quitarle-titularidad-keylor-navas-liga-santander-112446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf223532129.jpeg"},{"id":112318,"title":"Hoy Godoy Cruz vs. Sporting Cristal EN VIVO por Copa Libertadores: canales TV y horarios para ver el partido","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/godoy-cruz-vs-sporting-cristal-vivo-copa-libertadores-quinta-fecha-horarios-fechas-canales-tv-fox-sports-ver-futbol-gratis-online-grupo-c-argentina-nnda-nnrt-112318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/22\/5cbddfde32bdc.jpeg"}]