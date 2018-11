Dragon Ball Super: nueva saga revela importante dato sobre el Ultra Instinto [FOTOS]

El manga de Dragon Ball Super tiene aspectos interesantes que aún faltan por desarrollar. Recordemos que en el anime, Goku no controla el Ultra Instinto a voluntad, por lo que se supone que lo veríamos en la pelea contra Broly, pero -de acuerdo con la nueva saga- esto no ocurriría hasta las nuevas aventuras del manga.



El manga de Dragon Ball Super finaliza el Torneo del Poder con la introducción de una nueva saga titulada "El prisionero de la Patrulla Galáctica". Según el capítulo 42, cuando comienza este nuevo arco, Goku y Vegeta se están entrenando una vez más.



Durante el entrenamiento, Vegeta le pregunta a Goku sobre el Ultra Instinto, y Goku dice que no ha podido acceder a él desde el torneo. Vegeta luego lo llama una "técnica inútil" ya que Goku no puede activarlo a voluntad, y así los dos deciden entrenar aún más duro para que nunca.



Este detalle es especialmente preocupante dado que " ha pasado algún tiempo" en el manga desde el final del Torneo del Poder y de la pelea contra Broly en la película de Dragon Ball Super. Todo ese tiempo en el manga Goku no está más cerca del Ultra Instinto, por lo que ya se anuncia una referencia de que habrá posibilidad de que vuelva a estar presente.



Dragon Ball Super: Broly se estrena el 17 de enero de 2019 en Lima.