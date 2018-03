Dragon Ball Super: ¿la nueva temporada será otra saga de Freezer? 

Goku, Freezer y Androide 17 lucharon con todo su poder en el cierre de Dragon Ball Super , el último episodio tuvo una épica pelea, un emotivo final y una sorpresa en las escenas post-créditos. En diciembre se estrenará la película y los fans se preguntan sobre el rol de Freezer en este futuro.

Wiss revivió a Freezer por petición del Dios de la Destrucción Beerus, el ex villano no tardó en amenazar a los luchadores del Universo 7. No obstante, había una sorpresa más que tenia Dragon Ball Super.

En las escenas post-créditos se reúne con los sobrevivientes de su ejercito de conquistadores. Solo logra sotar una contundente frase que daría pie a la siguiente temporada: ¡ El emperador del universo regresó! Pero los fans se han mostrado en contra de una nueva temporada con Freezer como enemigo.

Ha habido múltiples sagas en las que el ex villano ha sido la amenaza más grande de la tierra y el universo. Dragon Ball Super tenía la oportunidad de trabajar la redención del personaje pero parece que continuará su mismo rol.

Para el estreno del 14 de diciembre se confirmó la presencia de Freezer pero no sería el villano principal. Lo más probable es que vuelva a estar del lado de los héroes para vencer a este poderoso Saiyanjin que se muestra en el avance.

Dragon Ball Super: avance de la película (Video: Toei Animation)