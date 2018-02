Dragon Ball Super: la nueva transformación de Goku da origen a diversas teorías [SPOILERS]

El capítulo 128 de Dragon Ball Super fue uno de los más emocionantes para todos los fans, ya que por fin supimos el destino de Vegeta al intentar derrotar a Jiren él solo, porque Goku estaba muy débil para continuar.



Gracias a su energía, Goku no solo pudo volver a levantarse, sino que activó nuevamente el Ultra Instinto, justo antes de que Jiren lo expulsara de la arena con uno de sus golpes más fuertes, el mismo que utilizó para descalificar a Vegeta.



Dragon Ball Super 129 AVANCE



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue el avance del capítulo 129 de Dragon Ball Super , donde vemos que Goku lleva el Ultra Instinto a otro nivel, que Akira Toriyama había denominado "Super Saiyan White".



​Esta nueva transformación de Goku en Dragon Ball Super ha sido víctima de memes y de diversas teorías de los fans, que intentan relacionarlo con algunas claves del anime, ya que su creador no deja ningún detalle al azar.

Goku se convertiría en un ángel

Una de las teorías más comentadas en las redes sociales, es el hecho de que el pelo de Goku cambie de color en esta nueva transformación del mismo color que los ángeles de Dragon Ball Super , junto a esa aura característica de estas criaturas celestiales.



Se dice que Goku habría alcanzado un nivel suficiente de poder para llegar al mismo nivel de los ángeles que, recordemos como el mismo Beerus lo dijo, son más fuertes que muchos dioses actuales de los universos.​

Goku se convertiría en un Kaiō-shin / Supremo Kaio-sama

La otra teoría es que Goku alcanzaría un nivel más bajo que los ángeles, transformándose en el nuevo Kaiō-shin o Supremo Kaio-sama de su universo, al mismo estilo que Toppo se transformó en un Dios de la Destrucción aún estando Vermoud vivo.



Sin embargo, tanto esta como la anterior teoría solo son especulaciones que los fans intentan conectar con el nuevo "Super Saiyan White", ya que a más de uno les gustaría ver a Goku elevándose a uno de estos dos estados superiores.​

Dragon Ball Super: ¡Filtración confirmaría el destino de Freezer! [SPOILERS]

En el capítulo 128 de Dragon Ball Super nos mostró a todos el verdadero poder de Jiren, venciendo sin problemas a Vegeta que, por el cansancio, ya no podía transformarse en su última transformación de SSB.



Al caer por la arena, le entregó sus últimas energías a Goku para que pueda continuar. A pesar de todo esto, no vimos por ningún lado a Freezer. Algunos dicen que se despertará en el próximo episodio y volverá a atacar a Jiren, mientras que otros comentan que fue destruido con la explosión del anterior capítulo.



Sin embargo, en una filtración de Dragon Ball Super 129, se ha comentado que Freezer no solo seguiría vivo, sino que haría un nuevo intento de ataque contra Jiren, esta vez siendo lanzado fuera de la arena por él.

Pero eso no es todo, resulta que Freezer haría lo mismo que Vegeta: le cedería su energía restante a Goku para que pueda luchar contra Jiren justo antes de ser lanzado fuera del campo de batalla.



De esta manera, Goku alcanzaría otro estado del Ultra Instinto, al darse cuenta que es el único en pie y con menos de dos minutos para derrotar a Jiren. ¿Cuál será el resultado del Torneo de Poder en Dragon Ball Super ?​