Dragon Ball Super: la razón por la que deberías ver todas las películas de Broly [FOTOS]

Las películas de Dragon Ball fueron hechas para que el público puedan disfrutarlas sin la necesidad de visualizar toda la saga de Akira Toriyama. Sin embargo, ante el estreno de Dragon Ball Super: Broly , ¿será necesario ponerse al día con las aventuras de Goku y Vegeta?



Aunque se trate de la tercera aparición de Broly, la película de Dragon Ball Super no guarda relación con las anteriores participaciones del Saiyajin Legendario.



Recordemos que Broly apareció en las películas de Dragon Ball Z y fue derrotado tres veces por Goku, Gohan, Goten y Trunks en diferentes oportunidades.



¿Será que este nuevo Broly no tiene nada en común con las versiones anteriores como para considerarlo un personaje nuevo?



No se ha visto mucho en el tráiler de la película, por lo que no se puede adivinar de momento si habrán referencias al pasado del personaje.



Además, el mismo Toriyama confirmó que la historia de Broly -a pesar de no ser canon- fue de gran inspiración para el futuro desarrollo de la saga. En este sentido, observar las películas anteriores de Broly ayudará al espectador a entender la evolución del anime, así como la del personaje a nivel narrativo, pero no necesariamente histórico en la trama de Dragon Ball Super.



Dragon Ball Super: Broly se estrenará en Japón el 14 de diciembre. La cinta llegaría a los cines de América Latina a inicios de 2019.

