Dragon Ball Super | Así son las camisetas de fútbol de Goku y Vegeta que nos gustaría tener

Adidas anunció hace un tiempo una línea de zapatillas deportivas inspiradas en diversos personajes de Dragon Ball. Esta colección que se ha ido lanzando de forma progresiva, está siendo un éxito, agotando las unidades a la venta en apenas minutos.



Ahora, Carlo Libri, un diseñador italiano, ha imaginado cómo sería si esa colaboración de la marca alemana se hubiera extendido hasta camisetas de fútbol. Cada camiseta estaría dedicada a un personaje de la serie, dando como resultado unas increíbles piezas. Por desgracia se trata de un diseño que no verá la luz, ya que no se trata de un trabajo no oficial.



A continuación podrás ver los 9 modelos presentados. Por el color y por el ‘escudo’ que muestran las camisetas podrás descubrir en quién está inspirada cada una,



Dragon Ball Dragon Ball

Si el anuncio de este proyecto sin duda emocionará a los fanáticos del fútbol y el manga, esta colaboración no oficial debería seguir siendo ficticia. Sin embargo, dado el éxito de la colaboración de adidas x Dragon Ball Z publicada en 2018 , no sería una tontería pensar que esta línea de ropa también habría tenido un gran éxito.