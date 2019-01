Dragon Ball Super | ¿Trunks del Futuro tiene el cabello azul o morado? Por fin se responde a la duda

Dragon Ball Super comenzó su emisión en el 2015, pero no sería hasta el 2016 que se anunció que Trunks del futuro tendría su propio arco argumental. El anime trajo de regreso a un personaje fundamental en las viejas sagas de Dragon Ball , se esperaba que no cambiara en lo absoluto cuando llegó el estreno.



Sin embargo, el nuevo Trunks no era el mismo de la recordada saga de Cell en Dragon Ball Z. Ahora, el personaje que debuto en Dragon Ball Super presentaba el cabello de de color azul y no lila paste, como en su versión anterior.



La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que en el manga, Trunks y Bulma presentan el cabello lila. Sin embargo, al momento de que esta de adaptara al anime, Toei Animation decidió darle el color azul al cabello de Bulma pero Trunks del futuro mantuvo el lila.



Lo más intrigante era que el Trunks niño, presente en Dragon Ball Super desde el comienzo de la serie, sí tenía el cabello morado.



Entonces Toriyama diseñó a Trunks con el cabello azul, para tener el mismo color de cabello que su madre en el anime y nuevamente, Toei Animation tomó sus propias decisiones y el joven saiyajin se mantuvo con el cabello lila en la época Z.



Cuando Trunks volvió para Dragon Ball Super, Toei Animation por fin respetó los diseños originales de Akira Toriyama para el arco y entonces, el personaje apareció con el cabello azul, tal y como el “sensei” lo había dibujado. ¿Algún día se pondrán de acuerdo?



Lo curioso es que Toei Animation haya decidido mantener al Trunks niño con la cabellera lila e incluso, llegó a interactuar con su contraparte del futuro para confundira los fans.

