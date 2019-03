Dragon Ball Super | Trunks del futuro también recibe su diseño al estilo de Broly, de la película

Las últimas

[{"id":105958,"title":"Juventus vs. Napoli con Cristiano Ronaldo: partidazo en San Paolo por la fecha 26 de Serie A de Italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-napoli-vivo-cristiano-ronaldo-directo-horarios-canales-transmision-espn-rai-serie-futbol-italiano-2019-105958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b410659bb7.jpeg"},{"id":106006,"title":"\u00a1De locos! Johnny Walker noque\u00f3 a su rival en el UFC 235, pero se lesion\u00f3 en el festejo [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-235-ufc-johnny-walker-noqueo-misha-cirkunov-brutal-rodillazo-volador-lesiono-festejo-video-106006","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3b6f3f6de.jpeg"},{"id":105890,"title":"Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO: celestes ganan 3-0 en el Miguel Grau por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-sport-boys-vivo-online-directo-via-golperu-miden-fecha-3-torneo-apertura-liga-1-105890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3523b54a6.jpeg"},{"id":105882,"title":"Chivas vs. Monterrey EN VIVO: se miden ONLINE por el Clausura 2019 Liga MX | v\u00eda Televisa Deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-monterrey-vivo-televisa-directo-clausura-fecha-9-univision-liga-mx-canales-mexico-nndc-105882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7abf275fc5f.jpeg"},{"id":106007,"title":"Sport Boys vs. Sporting Cristal: Cristian Palacios anot\u00f3 el segundo gol para los celestes [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-vs-sporting-cristal-cristian-palacios-anoto-segundo-gol-celestes-video-106007","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3eebce1c6.jpeg"},{"id":105892,"title":"Cruz Azul vuelve al triunfo y hunde al Necaxa en el Estadio Azteca por la Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cruz-azul-necaxa-vivo-transmision-via-televisa-deportes-online-azteca-clausura-liga-mx-hora-fecha-canal-mexico-nnda-nnrt-105892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3dd8b9b6e.jpeg"},{"id":105974,"title":"Toluca vs. Veracruz: juegan con Iv\u00e1n Santill\u00e1n por la jornada 9 del Clausura de Liga MX | v\u00eda Televisa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-veracruz-vivo-directo-ver-transmision-via-televisa-deportes-tv-online-jornada-9-clausura-2019-liga-mx-mexico-peru-nndc-105974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3cbf2d539.jpeg"},{"id":106004,"title":"Todos bajo la lupa: Ricardo Gareca se dio cita al Sport Boys vs. Sporting Cristal por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-dio-cita-sport-boys-vs-sporting-cristal-106004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3534336b1.jpeg"},{"id":106005,"title":"\u00a1Ins\u00f3lito! Jaime Barreiro marc\u00f3 un doblete de autogoles en el Tigres-Pachuca por Liga MX [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-pachuca-colombiano-jaime-barreiro-marco-doblete-autogoles-clausura-2019-liga-mx-video-nndc-106005","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b37a90a409.jpeg"},{"id":105874,"title":"UFC 235 EN VIVO: Jon Jones defiende el t\u00edtulo semipesado contra Anthony Smith en Las Vegas","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-235-vivo-directo-via-fox-action-jon-jones-vs-anthony-smith-titulo-semipesado-vegas-105874","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c79e99eb0cc2.jpeg"},{"id":105864,"title":"UFC 235 EN VIVO: sigue todos los combates EN DIRECTO desde Las Vegas","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-235-vivo-jon-jones-vs-anthony-smith-vivo-fecha-horarios-canales-ufc-235-via-fox-action-105864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/01\/5c79d8a8431e8.jpeg"},{"id":106000,"title":"Newell's lo sufri\u00f3: la poderosa arma de River Plate en ataque de la que Alianza Lima debe cuidarse [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-newell-s-goles-pelota-parada-superliga-argentina-2019-debe-cuidar-alianza-lima-106000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3222b822d.jpeg"},{"id":105972,"title":"Barcelona SC vs. Independiente del Valle: chocan por la jornada 4 de la Liga Pro de Ecuador en Sangolqu\u00ed","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-independiente-valle-vivo-directo-ver-transmision-via-goltv-online-jornada-4-liga-pro-ecuador-2019-sangolqui-nndc-105972","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b36215b236.jpeg"},{"id":105984,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Los Vengadores llevan en traje cu\u00e1ntico blanco en merchandising de la pel\u00edcula","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-vengadores-llevan-traje-cuantico-blanco-merchandising-pelicula-105984","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b068c8f583.jpeg"},{"id":105979,"title":"Dragon Ball Super | Trunks del futuro tambi\u00e9n recibe su dise\u00f1o al estilo de Broly, de la pel\u00edcula","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-trunks-futuro-recibe-diseno-estilo-broly-pelicula-105979","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7aff19d5332.jpeg"},{"id":106003,"title":"\u00bfFue penal? Jes\u00fas Ch\u00e1vez y la primera gran pol\u00e9mica en el Sport Boys vs. Sporting Cristal [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-sport-boys-jesus-chavez-primera-polemica-supuesto-penal-cobrado-video-106003","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b344c70ebf.jpeg"},{"id":106001,"title":"Le tir\u00f3 la sal: 'verdugo' de CM Punk cay\u00f3 noqueado en las preliminares del UFC 235 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-235-ufc-diego-sanchez-vencio-mickey-gall-preliminares-ufc-235-vegas-video-cm-punk-106001","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b307fca919.jpeg"},{"id":105988,"title":"Alianza Lima vs. C\u00e9sar Vallejo: chocan este domingo por la fecha 3 del Torneo Apertura en la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-vivo-online-directo-via-golperu-ver-panamericana-chocan-fecha-3-torneo-apertura-liga-1-105988","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b1038b28a5.jpeg"},{"id":106002,"title":"Apareci\u00f3 el capit\u00e1n: Jorge Cazulo anot\u00f3 de cabeza el primer gol del partido para Sporting Cristal [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-vs-sporting-cristal-jorge-cazulo-abre-marcador-marca-primer-gol-partido-106002","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b3164cc2dc.jpeg"},{"id":105833,"title":"Fest\u00edn de goles: Liga de Quito aplast\u00f3 por 4-0 a Guayaquil en la jornada 4 de la Liga Pro de Ecuador","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-guayaquil-city-vivo-directo-gol-tv-liga-pro-ecuador-directo-direc-tv-online-nndc-105833","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b2df154a26.jpeg"},{"id":105998,"title":"\u00a1El hombre de la remontada! El 'pase' con el pecho de Yotun para voltear el partido contra Necaxa [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-necaxa-yotun-asistencia-peruano-pecho-gol-2-1-cementeros-clausura-2019-liga-mx-video-105998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b23913d038.jpeg"},{"id":105839,"title":"Con asistencia de Yotun: Cruz Azul venci\u00f3 2-1 a Necaxa y recupera el paso en el Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-necaxa-vivo-televisa-clausura-liga-mx-tdn-online-tv-azteca-directo-canales-horarios-2019-nndc-105839","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b283a7ec86.jpeg"},{"id":105870,"title":"Le\u00f3n vs Santos Laguna chocan EN VIVO y EN DIRECTO: chocan en partidazo por el Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/leon-vs-santos-laguna-vivo-fox-sports-directo-tdn-online-televisa-fecha-9-clausura-liga-mx-2019-nndc-105870","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b29656809f.jpeg"},{"id":105995,"title":"''La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar hasta de sangre, pero jam\u00e1s de verg\u00fcenza''","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-camiseta-blanca-manchar-barro-sudor-sangre-jamas-verguenza-santiago-bernabeu-liga-santander-105995","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7b1f4b7b47c.jpeg"},{"id":105857,"title":"\u00a1Directo desde Guayaquil! Emelec vs. T\u00e9cnico Universitario EN VIVO juegan ONLINE por Liga Pro Ecuador","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-tecnico-universitario-vivo-gol-tv-liga-pro-directo-ecuavisa-online-fecha-4-guayaquil-canales-nndc-105857","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/02\/5c7aef28c2499.jpeg"}]