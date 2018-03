Dragon Ball Super: Zeno Sama escondía un motivo oculto para el Torneo de Poder [VIDEO]

Uno de los personajes más raros de Dragon Ball Super sin duda alguna es Zeno Sama, el proclamado "Rey de Todo", que encontró a su mejor amigo en Goku, que luego le entregaría su versión del futuro para que puedan jugar juntos.



Con una apariencia inofensiva, este ser es capaz de destruir cualquier cosa que se le antoje con ​sólo mover un dedo. De hecho, en uno de los capítulos de Dragon Ball Super , ambos Zeno juegan una especie de ajedrez, donde diversos mundos fueron destruidos.

Ahora que el anime terminó su emisión temporalmente, muchos fans han vuelto a mirar los últimos capítulos para descubrir nueva información que se perdieron por disfrutar la pelea. Por ejemplo, algunos seguidores han encontraron el motivo oculto por el cuál Zeno Sama organizó el Torneo de Poder.



​Al pedir su deseo Androide 17, ambos Zeno preguntaron a C 17 si estaba seguro de su deseo, lo que pareció muy raro para los fans. Aquí todos entendieron que Zeno Sama no iba a permitir que alguien pida algo que no quisiera que se cumpliera.

Sin embargo, más adelante el Gran Sacerdote les rebela a los dioses del Universo 7 lo que Zeno Sama en realidad iba a hacer: si alguien pedía un deseo malvado o que no sea "noble", él destruiría al universo ganador sin preguntar.



Con esto se completa la idea del verdadero motivo para que Zeno Sama organizara el Torneo de Poder: si bien iba a ser entretenido, lo que en realidad buscaba era encontrar un motivo para dejar a los universos más débiles vivir. Androide 17 demostró la bondad del suyo, y las batallas libradas en el Torneo de poder de Dragon Ball Super demostraron el verdadero valor que Zeno Sama buscaba.​

