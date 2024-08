La serie “My Hero Academia” ha ganado una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo del anime. Con más de 425 capítulos en su haber, la obra de Kohei Horikoshi podría sumar más episodios, con el episodio 430 proyectado como el final de esta épica saga. ¿Deseas saber la fecha de publicación del último capítulo del manga y cómo verlo?

Los amantes del mundo geek se encuentran atentos algo que será la finalización de “My Hero Academia”. El anime, estrenado en abril de 2016, se encuentra ambientado en una realidad que posee a la mayoría de la población con superpoderes, llamados “Quirks”. Curiosamente, la estrella de la trama no posee poder alguno.

Y es que Izuku Midoriya tiene el gran sueño de lograr ser el héroe de esta historia, pues luego de ese encuentro con el legendario All Might, logra heredar el “One For All” e ingresar a la academia U. A. para afianzar sus poderes.

Con el capítulo 430 de "My Hero Academia", el manga de Kohei Horikoshi ha llegado a su fin. (Foto: Shueisha)

El 4 de mayo de 2024, se estrenó la séptima temporada de “My Hero Academia” en ytv y NTV, luego de la transmisión de 4 episodios especiales recopilatorios en abril. Esta nueva temporada incluye 25 episodios que cubren el arco de “Star and Stripe” (capítulos 329-334), el arco de “Traidor de la U.A.” (capítulos 335-342) y las primeras partes del arco de la “Guerra Final”.

Pero, ¿Cuándo se llevará a cabo el final de “My Hero Academia” y cómo podré verla? Pues si eres de los interesados en el anime, no puedes dejar de seguir leyendo esta nota.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER EL FINAL DEL MANGA DE “MY HERO ACADEMIA”?

El 5 de agosto, ‘My Hero Academia’ concluirá su travesía con el último capítulo, publicado en la icónica revista Shūkan Shōnen Jump en los números 36 y 37. Este evento marcará un hito inolvidable para los seguidores de la serie.

El manga dejará en claro el destino de cada uno de los protagonistas (Foto: Shueisha)

En tanto, Kohei Horikoshi, el creador de “My Hero Academia”, dio sus impresiones sobre el cierre del manga: “¡Solo quedan cinco capítulos para concluir la historia con Deku y sus amigos! Tras una década de dedicación y con el apoyo continuo de ustedes, he podido ilustrar las aventuras de Deku y sus compañeros. Ha sido un sueño hecho realidad. ¡Nos vemos pronto en la Jump (la revista que publica el manga)!”

FECHA DEL ESTRENO DE “MY HERO ACADEMIA” - CAPÍTULO 430

A continuación, te mostramos las fechas y horarios correspondientes para los países de Latinoamérica y España.

México : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00 Argentina : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 12:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 12:00 Venezuela : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 11:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 11:00 Colombia : Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00

: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 10:00 España: Domingo 4 de agosto de 2024 a las 17:00

Los seguidores podrán acceder al capítulo final en las plataformas oficiales de Shueisha, Manga Plus y Viz Media, donde estará disponible en varias traducciones sin costo alguno.