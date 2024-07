Faltan pocos días para el estreno del décimo episodio de My Hero Academia, también conocido como Boku no Hiro Akademia en japonés. Mientras esperas la adaptación del manga, puedes leer la obra gratis y desde cualquier dispositivo inteligente, sea Android o iOS. ¿Quieres saber cómo avanza la trama antes que todos? Te contamos todos los detalles.

El manga de Kohei Horikoshi es publicado en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha desde 2014. La historia de acción y aventuras aún sigue vigente y es probable que Horikoshi acabe con la trama este mismo año. Si quieres adelantarte a la trama y ser uno de los primeros en saber el desenlace, aquí te explicamos cómo acceder al contenido original.

Cómo leer el manga “My Hero Academia” gratis

Acceder a los episodios del manga es sencillo. Solo tienes que descargar Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Los usuarios del sistema operativo de Google necesitarán de la versión Android 8 para adelante, y lo mismo en iPhone y iPad desde iOS 14 y iPadOS 14 hasta las versiones más actuales.

Una vez descargado, ingresa al aplicativo y dale clic en el botón “Buscar”. Lo encontrarás en el centro de la parte inferior con el diseño de una lupa. Allí teclea “My Hero Academia” y encontrarás tres resultados: My Hero Academia, My Hero Academia Vigilante Illegals y My Hero Academia Vigilante Illegals re-edition. Dale clic al primero.

El sistema te preguntará si es que quieres leer el manga en idioma español o inglés. Te aconsejamos elegir este último idioma porque en la lengua de Cervantes solo tendrás acceso a los primeros y últimos tres episodios. En cambio, en inglés podrás acceder a los 427 capítulos y contando.

Como el acceso es gratuito, los usuarios tiene ciertas limitaciones. Puedes leer cada episodio una sola vez. En caso de que cierres accidentalmente la página, tendrás que suscribirte a MANGA Plus MAX para una lectura ilimitada de My Hero Academia.

Cómo ver el anime “My Hero Academia” y el estreno del nuevo episodio

Los episodios de My Hero Academia están disponibles en Crunchyroll. Puedes hacer clic en este enlace para hacer tu suscripción y acceder a todo el contenido. También puedes ver los primeros episodios en Netflix pero no tendrás acceso a las últimas entregas. La séptima temporada tendrá un total de 21 episodios. De acuerdo con la página oficial del anime, el Capítulo 10 está programado para el 13 de julio de 2024 a las 5:30 am (hora del Pacífico).

Horario de estreno

España - 11:30 a.m

México - 3:30 a.m.

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 a.m.

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 a.m.

Argentina / Brasil - 6:30 a.m.

