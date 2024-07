My Hero Academia ha estrenado el décimo episodio de la séptima temporada. ¿No sabes cómo verlo? Te contamos cuál es la plataforma en la que podrás disfrutar de la nueva entrega y cuál es el truco para verlo gratis sin poner en riesgo tu computadora.

“¡Luz inmoladora! Un Héroe herido” es el décimo capítulo de My Hero Academia y la sinopsis reza lo siguiente: “Tokoyami y Jiro se unen a Hawks para debilitar a All For One mientras Endeavor se recupera. En el ataúd aéreo de la U.A., Kacchan usa su mejor baza contra Shigaraki. ¿Será suficiente?”.

Los fanáticos de My Hero Academia pueden ver el Capítulo 10 de la Temporada 7, así como el resto de entregas de la adaptación de BONES, en Crunchyroll. La plataforma cuenta con las licencias de exclusividad para transmitir los episodios cada estreno del fin de semana. En Netflix, en cambio, solo podrás ver los episodios hasta la Temporada 5.

Cómo ver My Hero Academia - Temporada 7 gratis

Los fanáticos de My Hero Academia tendrán que suscribirse a Crunchyroll para ver todo el catálogo del anime. La plataforma tiene tres planes según tus necesidades de conectividad y cada una tiene un precio; sin embargo, los nuevos usuarios tienen la posibilidad de acceder a una prueba gratuita de siete días.

Puedes hacer clic en este enlace para seleccionar uno de los planes y seleccionar el botón “Comenzar prueba gratuita de 7 días”. Necesitarás crear una cuenta para luego acceder a los beneficios. Tendrás que ingresar una tarjeta bancaria y revisar que la renovación automática esté desactivada para que no se haga el cobro al final del periodo de prueba.

Si es que ya tienes Netflix, puedes ponerte al día hasta la Temporada 5 y esperar a que termine la séptima temporada de My Hero Academia para recién hacer la prueba gratuita de Crunchyroll para ver los episodios restantes. Es el mejor truco si es que quieres ahorrar y aprovechar al máximo la prueba gratuita de Crunchyroll.

Horario de estreno de My Hero Academia - Temporada 7

Cada nuevo capítulo de My Hero Academia estará disponible en Crunchyroll cada fin de semana. La séptima temporada tendrá un total de 21 episodios y cada entrega está programada para los sábados a partir de las 5:30 am (hora del Pacífico) . Te dejamos el cuadro completo.

Horario de estreno

España - 11:30 a.m

México - 3:30 a.m.

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 a.m.

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 a.m.

Argentina / Brasil - 6:30 a.m.

Fechas de estreno

Episodio 1 – 4 de mayo (Disponible)

Episodio 2 – 11 de mayo (Disponible)

Episodio 3 – 18 de mayo (Disponible)

Episodio 4 – 25 de mayo (Disponible)

Episodio 5 – 1 de junio (Disponible)

Episodio 6 – 8 de junio (Disponible)

Episodio 7 – 15 de junio (Disponible)

Episodio 8 – 22 de junio (Disponible)

Episodio 9 – 29 de junio (Disponible)

Episodio 10 – 6 de julio (Disponible)

Episodio 11 – 13 de julio (Disponible)

Episodio 12 – 20 de julio

Episodio 13 – 27 de julio

Episodio 14 – 3 de agosto

Episodio 15 – 10 de agosto

Episodio 16 – 17 de agosto

Episodio 17 – 24 de agosto

Episodio 18 – 31 de agosto

Episodio 19 – 7 de septiembre

Episodio 20 – 14 de septiembre

Episodio 21 – 21 de septiembre

Episodio 22 – 28 de septiembre

Episodio 23 – 5 de octubre

Episodio 24 – 12 de octubre

Episodio 25 – 19 de octubre

