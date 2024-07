Una inesperada revelación ha surgido en el horizonte de los seguidores del manga japonés “Rooster Fighter”, quienes podrían estar ante la posibilidad de ver su serie favorita adaptada al anime. Durante un panel de proyección para la San Diego Comic Con 2024 organizado por Adult Swim, se filtró información que sugiere un futuro prometedor para la popular serie manga, llevando a los fans al límite de la anticipación.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los estudios, una publicación fugaz en las redes sociales de Cartoon Network/Adult Swim insinuó fuertemente la llegada del anime de “Rooster Fighter”, antes de ser rápidamente eliminada. Esta revelación ha generado un alboroto entre los fanáticos, quienes esperan ansiosamente por noticias definitivas.

Filtración sobre adaptación de Rooster Fighter (Foto: Adult Swim)

Detalles de la Adaptación y Eventos en San Diego Comic Con 2024

“Rooster Fighter”, conocida por su narrativa única que mezcla acción intensa con elementos sobrenaturales, seguirá los pasos de otros éxitos de Adult Swim como “Ninja Kamui”. Aunque los detalles específicos de la producción aún no han sido revelados, se anticipa que un primer vistazo será presentado durante la “Parrrty Pirate Swim de Adult Swim” en la San Diego Comic Con 2024. Este evento, programado del 25 al 28 de julio, también ofrecerá avances de los esperados animes “Uzumaki” y “Lazarus”, junto con el estreno del primer episodio de “Rick and Morty: The Anime”.

Además de estas presentaciones, la fiesta de piratas de Adult Swim incluirá la exhibición del primer episodio de varias nuevas series como “Common Side Effects”, “Women Wearing Shoulder Pads” e “Invincible Fight Girl”. También se llevará a cabo un Q&A con los co-creadores de “Smiling Friends” y el torneo de lucha libre “AEW x Adult Swim Battle for the Booty”.

Rooster Fighter portada del manga (Foto: Shu Sakuratani)

Sobre “Rooster Fighter” y su Impacto

“Rooster Fighter”, creado por Shuu Sakuratani, es un manga web que ha cautivado a los lectores desde su debut en el sitio Comiplex de Hero’s Inc. en diciembre de 2020. Ambientado en un Japón infestado de demonios mutantes surgidos hace tres años, la historia sigue a Keiji, un gallo determinado a vengar la muerte de su hermana a manos del temido “Demonio Blanco”. La serie explora temas profundos como el estrés emocional extremo y los traumas humanos, manifestados en forma de peligrosos demonios evolutivos.

La expectativa en torno a la posible adaptación al anime de “Rooster Fighter” ha alcanzado niveles sin precedentes entre los aficionados, quienes esperan con entusiasmo una confirmación oficial durante la San Diego Comic Con 2024. Este evento promete ser una experiencia inolvidable para todos los seguidores del manga y el anime que buscan nuevas emociones y aventuras en el universo de “Rooster Fighter”.

