Eugene Son pasa por momentos difícil en redes sociales. El guionista de Knights of the Zodiac: Saint Seiya tuvo que cerrar su cuenta en Twitter debido a las críticas del primer tráiler de la serie animada para Netflix.



Son utilizó sus redes sociales para explicar el cambio de sexo de Shun, quien pasó de ser hombre en el anime original para pasar a ser mujer en Knights of the Zodiac: Saint Seiya. A pesar de sus argumentos, la ola de críticas lo llevó a cortar toda comunicación con la comunidad.



" Cuanto más lo desarrollamos, más vimos el potencial" comentó el guionista sobre el cambio de Shun. "[...] Los conceptos centrales de Andrómeda no cambiarían. Ella usa sus cadenas para defenderse a sí misma ya sus amigos, lo que aprendió de su hermano protector que le enseñó a pelear. Y los fans de Seiya saben lo que sucede con Andrómeda a medida que avanza la serie. ¿Cómo se vería eso con una mujer Andrómeda? Pensé que sería interesante verlo. Pero sabía que esto sería polémico."



Netflix cuenta la historia de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco de la siguiente manera:



" Knights of the Zodiac: Saint Seiya sigue la historia en tiempos modernos de jóvenes guerreros llamados 'Caballeros', quienes son protectores jurados de la reencarnación de la diosa griega Atena. Cada caballero porta una poderosa armadura basada en una constelación zodiacal. Ellos son los Caballeros del Zodiaco, que ayudan a Atena en su batalla contra poderosos Dioses Olímpicos que han jurado destruir la humanidad."