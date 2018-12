Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution | Fecha de estreno, tráiler, sinopsis y todo sobre la cinta animada

Las cosas comenzaron bastantes humildes, específicamente con un título para la consola portátil Gameboy de Nintendo. Quienes están más enterados de la historia, sabrán que originalmente estas criaturas se llamaban "Pocket Monsters". Eso sucedió en 1996, ahora han pasado más de 7 generaciones de criaturas, evoluciones, mecánicas de combate por tipo y aventuras para tener la sólida franquicia de hoy.

Los más veteranos, sin embargo, recordarán a un Pokémon en especial por lo sorpresivo que fue su descubrimiento en los Pokémon Rojo y Azul, ya que sólo podía ser capturado luego de vencer a todos los jefes del juego en la Unknown Dungeon. Este era Mewtwo, el considerado primer Pokémon creado genéticamente por su predecesor Mew.

A pesar de ser descendiente de Mew, Mewtwo es considerado el Pokémon número 150 de la primera generación. Ha participado en todos los videojuegos de la franquicia como una criatura especial y en "Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back" se rofundiza más sobre su origen, su conflicto interno y sus primeros planes de destrucción de la humanidad.

Ahora, este Pokémon legendario volverá una vez más a la pantalla grande con una nueva película. Conoce en este artículo toda la información que se tiene sobre Mewtwo Strikes Back Evolution, donde será el gran protagonista, o antagonista, de la

Historia de Mewtwo Strikes Back Evolution:



Mewtwo desplegó toda su ira en "Pokémon: Mewtwo Returns"(Foto: Oriental Light and Magic)

Por ahora, no existe información oficial sobre la historia o sucesos que acontecerán durante la nueva película de Pokémon. La comunidad discute si se tratará de un reinicio de la historia de Mewtwo, o si será una segunda versión de "Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back".

Otros comentan que sería una secuela de " Pokémon: Mewtwo Returns", un episodio especial del anime que se transmitió el 30 de diciembre del 2000. Durante este capítulo Mewtwo lucha contra Giovanni, quien intenta controlarlo y fracasa luego de la intervención de Ash y sus amigos. Luego de borrarles la memoria, escapa para vivir con los Pokémon clonados.

Avance de Mewtwo Strikes Back Evolution

Durante el estreno en Japón de "Pokémon: Everyone’s Story", se presentó a su vez un pequeño avance de lo que seguía luego de los acontecimientos de esta película. El corto avance consistía en unas letras en japonés con el nombre de la película para luego dar paso a una nueva imagen de Mewtwo.

Alrededor de él se observan ciertas burbujas, tal vez dando a entender el tubo de pruebas en donde se encontró por primera vez, ya que lo mantenían encerrado para investigar sus poderes luego de su creación a través de los genes de Mew.

Mewtwo Strikes Back Evolution llegaría en el 2019 según la famosa productora de cine japonesa (Toho Company)

Fecha de estreno de Mewtwo Strikes Back Evolution

Según la misma página oficial de Toho Company, la productora de cine japonesa, Mewtwo Strikes Back Evolution se estrenará el próximo 12 de julio del 2019.