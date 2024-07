En un emocionante panel celebrado en la Comic-Con de San Diego, Viz Media reveló una colaboración histórica que une a Tsuburaya Productions, Marvel, y dos icónicos superhéroes: Ultraman y Spider-Man. Esta nueva serie de manga, titulada “Ultraman: Along Came a Spider-Man”, promete llevar a los fans en un viaje interdimensional lleno de acción y misterio, combinando lo mejor de ambos universos.

El talento detrás de este ambicioso proyecto incluye a Tomo Hirokawa, conocido por su destacado trabajo en “Sword Art Online: Alicization Lycoris” y “Sword Art Online: Hollow Realization”, quien será el encargado de dar vida a los personajes en las páginas del manga. La historia será escrita por Shigenobu Matsumoto, el aclamado autor de la franquicia “Duel Masters”. Además, Tsuburaya Productions, en colaboración con Shinji Oishi, está acreditada por la historia original, garantizando una narrativa que respetará y ampliará los mundos de Ultraman y Spider-Man.

Póster promocional de Ultraman: Along Came a Spider-Man (Foto: tsuburaya-prod)

¿De qué tratará el crossover de Spiderman y Ultraman?

La historia comienza en el universo Marvel Earth, donde Spider-Man se une a los Vengadores para enfrentar al malvado Doctor Doom en Nueva York. Durante una feroz batalla, una tragedia ocurre cuando varios civiles mueren en el colapso de un edificio. Desmoralizado por este evento, Spider-Man se ve transportado a través de un misterioso tren interdimensional.

Su destino lo lleva a Tokio, en el universo de Ultraman, donde presencia una épica batalla entre Ultraman y un Kaiju gigante. Las cosas se complican aún más cuando el Doctor Doom también llega a este mundo, buscando obtener el poder del Gigante de la Luz. Para lograr su objetivo, Doom se alía con Alien Mefilas y su ejército de Kaiju del Cementerio de Monstruos, desatando un nuevo nivel de caos y destrucción.

Además de esta esperada serie de manga, Marvel está colaborando con la franquicia Ultraman en una miniserie de cómics de cuatro números titulada “Ultraman x Avengers”, que se lanzará el 14 de agosto. La imagen de vista previa de esta serie muestra a Ultraman junto a Spider-Man, Iron Man y Captain Marvel, incrementando la anticipación y emoción entre los fans de ambas franquicias.

Viz Media publicará los dos primeros capítulos de “Ultraman: Along Came a Spider-Man” simultáneamente en inglés a través de su aplicación Viz Manga a partir del 13 de agosto (hora de EE. UU.). En Japón, Shogakukan lanzará el manga el 14 de agosto (hora de Japón). Los fans podrán disfrutar de nuevos capítulos todos los martes, y Viz Media tiene previsto lanzar una edición impresa del manga en el verano de 2025.

TE PUEDE INTERESAR