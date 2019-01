Avengers Endgame | Los Oscar buscarían al elenco de los Vengadores para presentar la ceremonia

Avengers 4 y Avengers: Infinity War son dos producciones que el mundo del cine no olvidará jamás. Entonces, ¿sería descabellado imaginar al elenco del UCM dirigiendo los premios Oscar?



Vayamos por partes. En primer lugar, los Premios de la Academia de 2019 serían los primeros en no contar con un presentador desde 1989. Kevin Hart se echó para atrás y una alternativa sería traer al elenco de Avengers 4 para que presente la gala.



La idea ya se ha practicado anteriormente. En 2013, Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitán America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Jeremy Renner (Ojo de Halcón) y Samuel L. Jackson (Nick Fury) subieron al escenario para desarrollar la ceremonia. Esto nos hace pensar que, efectivamente, los actores de Avenger Endgame están en condiciones para dar personalidad al evento.



La posible aparición de los Avengers 4 estaría en la mente de los productores de los Oscar para el evento que se desarrollará el 24 de febrero. No hay confirmación oficial, salvo un reporte de The Hollywood Reporter que asegura un hermetismo por parte de la Academia para dar con esta sorpresa.