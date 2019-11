¿Qué tiene Mantis de especial para ser una amenaza en Avengers: Endgame? Las capacidades psíquicas de la personaje, interpretada por Pom Klementieff, es más importante de lo que crees en su actuación en la gran pelea final contra el ejército de Thanos.

Un video compartido en Reddit por clubpenguin2005 muestra a Mantis haciendo de las suyas en la épica batalla de Avengers: Endgame. No te dejes engañar por las apariencias, las habilidades de Mantis ayudaron para liquidar a grandes rivales sin siquiera herirlos.

En una escena en la que aparecen Thor y Capitán América juntos en la zona de batalla de Avengers: Endgame, Mantis aparece atrás montada sobre los hombros de un gigantesco rival. Ella, haciendo uso de sus habilidades psíquicas, posa sus manos sobre la cabeza del villano y logra dormirlo con suma facilidad.

“Defino a Mantis como un personaje raro pero especial. Me encanta este personaje y la variedad de cosas que me deja hacer. Mucha gente conecta con Mantis por la incapacidad del personaje al sentirse seguro ya que es muy sensible. Creo que es necesario que existan personajes así en el cine, capaces de conmover a la gente”, dijo Pom Klementieff acerca de Mantis.

Lo que queda claro es que ningún superhéroe debe ser considerado inútil en Avengers: Endgame. Todos han luchado por igual.

AVENGERS: ENDGAME | Sinopsis

“El grave curso de eventos puestos en marcha por Thanos que eliminó a la mitad del universo y fracturó a los Vengadores, obliga a los sobrevivientes tomar posiciones en la ‘Gran Conclusión’ de las veintidós películas de Marvel Studios: ‘Avengers: Endgame’”.

Avengers: Endgame es una película dirigida por Anthony y Joe Russo. El elenco está conformado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, Chris Hemsworth, entre otros. El estreno en Perú fue el 25 de abril.