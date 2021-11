Marvel: todos estos villanos “aparecen” en el póster oficial de Spider-Man

Spider-Man: No Way Home está en boca de todos por cómo Marvel y Sony fusionarán los distintos universos de los cómics. Las tres sagas del Hombre Araña, desde las películas de Sam Raimi hasta la actualidad, aparecerán en una misma película. Ya sabemos de algunos villanos que harán acto de presencia según el tráiler, pero el primer póster oficial trae más pistas.

El afiche de Spider-Man: No Way Home muestra los tentáculos de Doctor Octopus, el cual será interpretado por Alfred Molina (ya lo hemos visto en el tráiler), y en el fondo vemos al Duende Verde de Willem Dafoe, el mismo que se enfrentó a Tobey Maguire en la saga de Raimi.

Póster de Spider-Man: No Way Home

Los seguidores de Marvel sabían que Duende Verde aparecería en la película No Way Home por el tráiler, pero las imágenes solo mostraban una de sus clásicas bombas y no al personaje en sí. Recién con el póster vemos la apariencia final de Duende Verde, así como su deslizador.

Otros detalles que merecen la atención de los fans de Marvel son la tormenta de arena, que haría referencia a Sandman (personaje de la tercera película de Raimi), y los rayos, que estarían relacionados con Electro (Jamie Foxx), el villano de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield.

MARVEL | La relación de Morbius con Spider-Man

La gran duda sigue siendo la misma: ¿aparecerán los otros Spider-Man? Tendremos que esperar al estreno programado el 17 de diciembre, porque no hay ninguna revelacion o pista para suponer que Maguire y Garfield volverán a la pantalla grande con el atuendo de Spidey.

SPIDER-MAN | Coincidencia con la portada de EMPIRE

Hasta el momento, sabemos que Doctor Octopus, Electro y Green Goblin, interpretados por Alfred Molina, Jamie Foxx y Willem Dafoe estarán de regreso para enfrentarse al actual Spider-Man de Holland. Dock Ock ya apareció en el tráiler y Foxx confirmó en una entrevista que forma parte del proyecto cinematográfico; por su parte, la referencia a Duende Verde la tenemos con una de las granadas que aparecen en el avance.

La novedad es que la revista Empire confirmó la aparición de dos villanos más: Sandman (el Hombre Arena) y Lagarto, el Doctor Curtis Connors. Ambos personajes aparecen en las portadas de la revista dedicadas a Spider-Man: No Way Home, por lo que también formarían parte de la trama.

