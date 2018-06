El Mundial Rusia 2018 y los proyectos cinematográficos de Marvel no se llevan bien. Sucede que el estreno de 'Ant-Man and the Wasp' debería ser postergado debido a la coincidencia con el importante certamen de fútbol.



Quien no está de acuerdo con la medida es Evangeline Lilly , la actriz que hace de The Wasp en la próxima cinta de Marvel .



"Siempre hacen eso. Entonces, lo que sucede es que la gente piratea la película y la ven de la peor manera posible, como una versión de mierda online, en lugar de ir a un cine. Al final se van, pero no me gusta tanto. Voy a llegar al fondo de esto por ti. Estoy tan enojada como tú" , señaló en una entrevista.



Su compañero de reparto, Paul Rudd , tomó la medida con humor. "No entiendo. Déjame ver si podemos mover la Copa del Mundo" .



La preocupación de Marvel es que los fans no acudan al cine cuando la cinta salga el 6 de julio en Estados Unidos , el mismo día que son los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 .



En Reino Unido, por ejemplo, los fans de Marvel tendrán que esperar hasta el 6 de agosto . En Italia y Japón, el estreno será el 14 y 31 de agosto , respectivamente.