Marvel Studios trabaja actualmente en el desarrollo de la saga del multiverso. Ya hemos visto en la pantalla grandes importantes producciones como “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ o “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, pero ahora toca volver a la Tierra y tocar otros temas complicados en “Secret Invasion”. Los dos primeros capítulos ya están disponibles en Disney Plus.

Esta es una problemática que se ha venido arrastrando desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel, hablando de la cronología de las películas por supuesto. Los Skrulls llegaron a la Tierra en la cinta “Capitana Marvel” y se quedaron aquí con la promesa de que en el futuro encontrarían un hogar para ellos.

Sin embargo, han pasado décadas desde entonces y no hay resultados. Fury ha regresado a la superficie del planeta luego de haber liderado el programa S.A.B.E.R., pero solo se ha dado con la sorpresa de que hay una organización terrorista Skrull que busca eliminar a los humanos implantando conflictos entre países.

En el primer capítulo, vimos que G’iah, la hija de Talos, engañó a los exagentes de S.H.I.E.L.D. para que el atentado en Moscú, Rusia, no sea interrumpido. En el proceso muere Maria Hill y así se da inicio a “Secret Invasion”, el gran conflicto que deberá afrontar Fury.

La promesa de Nick Fury

Advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers sobre el capítulo 2 de “Secret Invasion”. Recomendamos ver la serie antes de leer.

Tan solo al inicio del último estreno, Marvel da un salto al pasado para conocer cuál fue la promesa que realizó Fury a los Skrulls. “Creo que humanos y Skrulls pueden ayudarse mutuamente. El mundo afronta una gran amenaza y necesito su ayuda”, comenta el agente.

“Significaría adoptar un nuevo rostro y mantenerlo. Esta es la promesa. Mientras trabajan para que mi hogar esté seguro, Carol Danvers y yo les hallaremos uno nuevo”, sentenció Fury frente a los Skrulls sobrevivientes del conflicto con los Kree.

Allí es cuando comienza la alianza entre especies. Sin embargo, Danvers se encuentra fuera de la Tierra cumpliendo misiones en otros planetas, mientras que Fury abandonó su rol en S.H.I.E.L.D. tras los sucesos con Thanos y se refugió en S.A.B.E.R., la estación espacial orientada en la protección del planeta.

¿Cómo crees que finalizará este conflicto?, ¿podrán los humanos vivir junto a otra especie inteligente en el mismo planeta? Los Skrulls no solo han puesto en jaque a Fury, sino que todos los países del mundo deben afrontar esta problemática.

