Spider-Man: Far from Home | Difunden la supuesta descripción oficial del tráiler [VIDEO]

Spider-Man: Far from Home tiene más novedades para quienes esperan su estreno en 2019. La cinta es importante en el UCM debido a que cuenta la historia de Peter Parker luego del ataque de Thanos en Avengers: Infinity War.



Lo cierto es que se mostró un tráiler exclusivo de Spider-Man: Far from Home en la Comic-Con Experience de Sao Paulo, en Brasil. Ahora, la novedad es la filtración de los detalles de este avance tan esperado.



El canal de YouTube bigoso animations se tomó el trabajo de animar todas las descripciones disponibles en Internet para armar una previa del tráiler oficial de Spider-Man: Far from Home.



El portal Cinepop dio a conocer una de las descripciones más detalladas de la cinta. “Acabamos de ver el trailer de Spider-Man: Far From Home. El arácnido es famoso y va a Europa con amigos en un un tour, y prefiere dejar el uniforme en Nueva York", reza el texto.



" Al llegara Venecia se encuentra con Nick Fury quien lo recluta para una misión para derrotar a un villano gigante hecho de piedra y agua. Mysterio aparece y salva el día, pretendiendo ser un héroe. Peter y sus amigos están en peligro. Y la Tía May y Happy Hogan están teniendo un amorío", agrega.



" Escenas de acción espectaculares, Peter y Michelle teniendo un romance, Ned haciéndonos reir”, concluye lo que sería la descripción de la película.



Spider-Man: Far From Home se estrena en julio de 2019.