Spider-Man: Far from Home es una de las más esperadas por la comunidad de Marvel. El problema es que hay un detalle que puede afectar la historia para Avengers 4: Endgame.



De acuerdo con Vanity Fair, la presión de Sony Pictures para que Spider-Man: Far from Home se estrene en 2019 podría haber afectado los planes de Marvel para Avengers 4: Endgame en lo que respecta a algunos secretos para la trama.



Sucede que Spider-Man: Far from Home adelantaría la sobrevivencia de varios superhéroes que creíamos muertos tras Avengers: Infinity War. Lo cierto es que se desconoce qué será del futuro de quienes no estarán para Avengers 4: Endgame, pues algunas desapariciones serían para siempre.



" Esas historias continuarán. Creo que continuarán en formas sorprendentemente diferentes e inesperadas después de estas dos películas de los Vengadores", señaló Kevin Feige, CEO de Marvel.



El estreno de Avengers 4: Endgame será en abril de 2019, mientras que Spider-Man: Far from Home está programado para julio.