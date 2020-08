Pese a la pandemia del coronavirus, el calendario de Disney continúa en desarrollo. Recientemente, anunciaron que el 17 de noviembre llegará oficialmente Disney Plus a Latinoamérica.

Pues, hoy 19 de agosto, estrenaron su tráiler de anuncio en donde ya adelantan el contenido del catálogo. A su vez, recalcan que esta plataforma contará con las producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, y National Geographic.

No obstante, las polémicas no se hicieron esperar. Un usuario recalcó que quizás no estará disponible todas las temporadas de The Simpsons, así como también que X-Men y Avatar no están dentro de este catálogo.

Esto se debe a que el tráiler es una versión modificada de la versión de Estados Unidos pero con menos contenido. La parte de The Simpsons simplemente fue eliminada. ¿Será un error de parte de Disney?

Habrá que esperar hasta el 17 de noviembre para conocer si el catálogo será el mismo en Latinoamérica frente al resto del mundo.

Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + National Geographic = #DisneyPlus 🤯

Todo en un mismo lugar. Disponible 17 de noviembre. pic.twitter.com/B0cOH5o76K — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

PRECIOS Y PLANES DE SUSCIPCIÓN PARA DISNEY+ EN LATINOAMÉRICA

La multinacional anunció que tendrá un único plan de 7 dólares mensuales (aunque el precio no se ha confirmado si será también para la región).

Con esos 7 dólares, Disney+ promete brindar hasta cuatro usos simultáneos en diferentes dispositivos de la cuenta, todas ellas en calidad 4K.

Asimismo, Disney+ permite descargar su catálogo de películas y series en cualquier equipo, adicional al beneficio del streaming en alta calidad.

También permitirá la creación de perfiles dentro de la plataforma, y la configuración de un “Modo Infantil” que establece una interfaz más colorida con contenido para niños de 7 años a menos.

Para tranquilidad de los padres, el contenido adulto de la plataforma estará restringido hasta PG13, lo que implica material apto para toda la familia con guía paterna.