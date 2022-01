Algunas aplicaciones que descargas desde la Google Play de Android o la App Store de Apple, primero te piden crear una cuenta para que puedas utilizar sus plataformas, pero, debido a que este proceso es tedioso y toma demasiado tiempo, algunas personas se registran con su cuenta de Facebook, todo ello sin saber que así le están concediendo la autorización para que tengan acceso a su información personal, ¿Te gustaría saber a qué aplicativos y juegos le has dado estos permisos? aquí lo explicaremos.

De repente no lo sabes pero la página principal de Facebook indica lo siguiente: “Ciertos datos sobre ti forman parte de tu ‘Public profile’ o es información que compartiste públicamente. Las apps pueden acceder a esta información pública en cualquier momento”, quiere decir que aquellos aplicativos en donde registraste tu cuenta de Facebook son capaces de tener acceso a tu nombre, foto de perfil, foto de portada, sexo, rango de edad, tu idioma e incluso el país en donde que vives.

Facebook cuenta con un sencillo método para verificar todas las aplicaciones que actualmente tienen acceso a este tipo de información, por lo que si no identificas alguna podrás eliminarla completamente y quitarle todos los permisos. Es importante aclarar que el proceso solo puede realizarse desde una computadora, mas no en un dispositivo móvil o tableta.

QUÉ APPS TIENEN ACCESO A MI INFORMACIÓN PERSONAL EN FACEBOOK

Desde tu PC o laptop ingresa tu cuenta de Facebook .

. Ahora, presiona sobre el ícono del triangulo invertido que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca en la que dice “Configuración y privacidad” > “Configuración”.

En el lateral izquierdo busca y aprieta el apartado “Aplicaciones y sitios web”.

Después, en el lado derecho te aparecerán todos los aplicativos que has descargado y has registrado con tu cuenta de Facebook .

. Si no reconoces alguna app haz clic en el botón de “Eliminar”, así le quitarás el acceso a tu información personal.

Como puedes observas, al costado de las apps aparecen dos palabras, las cuales son: “Caducada” y “Activa”, la primera significa que no has entrado a esas apps en los últimos 90 días, o sea ya no tiene acceso a tu información personal, en cambio, si ves la segunda quiere decir que utilizas constantemente esos aplicativos.

¿Tienes algún problema con Facebook y quieres solucionarlo? Haz clic aquí y sigue los pasos para solucionar los inconveniente que presentas con el aplicativo. En tanto, si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Facebook Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.