Y lo mejor de todo es que puedes tenerlo de manera oficial. ¿Cómo se activa el modo oscuro de Facebook en la aplicación para smartphone? Desde hace algún tiempo la app viene trabajando en lo que sería su “dark theme”; sin embargo, este ya se lanzó oficialmente y muy pocos se han dado cuenta.

Resulta que la versión Lite de Facebook, que tiene como propósito ocupar menos en tu dispositivo móvil y a la vez gastar menos datos, tiene ya implementado el “modo oscuro” desde hace algunas semanas.

Así como lo lees. Su activación es bastante simple. El objetivo de la red social es que no solo puedas ahorrar espacio, megas, sino también batería ya que el “dark theme” ayuda a las personas a no tener fatiga visual y, lo mejor de todo, evita que drene energía de tu celular cuando uses la app.

¿Cómo se hace? Mientras esperamos que el “modo oscuro” llegue a la aplicación principal de Facebook, aunque no creemos que pase mucho tiempo, aquí te damos los pasos para tener un nuevo color en la red social.

De esta manera se muestra Facebook Lite en "modo oscuro". (Foto: Facebook)

CÓMO ACTIVAR EL MODO OSCURO EN FACEBOOK LITE

Lo primero que debes tener en cuenta es que deberás descargar la versión más básica de Facebook. Si bien tiene unas limitaciones que la app principal, esta ya cuenta con “modo oscuro”.

Para descargar Facebook Lite deberás ingresar al siguiente enlace para acceder a la tienda de Google Play.

Una vez allí descarga el aplicativo y logueate con tu cuenta como siempre lo haces

Cuando ingreses a Facebook, notarás que la versión Lite es bastante básica, pero no te dará una mala experiencia.

Anda a la barra de configuraciones y desplázate hacia abajo.

Allí verás “modo oscuro”. Púlsalo y la plataforma de Facebook cambiará de blanco a negro. Bastante fácil.

