¿Eres una persona zurda? Entonces debes leer esto. En la actualidad existen más de miles de personas que hacen uso de la mano izquierda como principal herramienta para coger cosas. Esto genera varios problemas ya que deben, en su mayoría, adaptarse al mundo de los diestros, especialmente al chatear o conversar por WhatsApp .

Si has cometido una serie de faltas ortográficas o no te adecuas bien al teclado que WhatsApp tiene en su plataforma, pues no te preocupes. Existe un sensacional truco para poder activar el denominado ’modo zurdo’ dentro de la aplicación de mensajería instantánea.

¿Cómo se hace? Para ello no es necesario tener que instalar aplicaciones de terceros que podrían solicitar acceso a tus fotos o información personal, muchas veces quedándose con todas las conversaciones que has escrito en la app.

Solo es necesario tener tu smartphone en la mano y empezar a realizar los siguientes pasos para poder activar el llamado ’modo zurdo’:

Lo primero que debes saber es que tienes que contar con Android 9 o superior en tu dispositivo

Luego ingresa a Ajustes y dirígete a Acerca del teléfono.

Pulsa en Información del Software y donde dice Número de compilación deberás pulsar 3 veces seguidas.

En ese momento tu celular te dirá que ya se ha activado la opción para desarrolladores.

De esta manera es como puedes activar el 'modo zurdo' en tu celular y cambiar de posición todo WhatsApp. (Foto: MAG)

Ingresa a Ajustes y dirígete a Opción para desarrolladores.

En ese instante deberás buscar la frase Forzar diseño derecha a izquierda y activa la pestaña.

Luego abre WhatsApp y observarás que tu teclado se ha invertido y ya puedes utilizar el ’modo zurdo’

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

