WhatsApp es una aplicación en la que muchos dependen día a día ya que allí tienden a chatear con gente del trabajo, de la casa, incluso tus familiares. Sin embargo, una de las cosas que siempre tengo miedo es qué sucederá con la app en el caso me terminen robando el celular. Si no sabes cerrar sesión en tu móvil principal, no te preocupes porque existe un método bastante eficiente y, sobre todo, con el que podrás volver a tener tu cuenta sin necesidad de comprarte otro teléfono. Además continuarás conversando con normalidad para que puedas informar a tus amigos sobre tu estado de salud. ¿Existe algún límite en este tutorial? Todo dependerá de la hora en que hiciste una copia de seguridad de tus escritos.

Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en un celular robado

Lo primero que hay que hacer será reportar el robo de tu smartphone con tu operador .

. Allí indícale que deseas bloquear tu línea y si deseas comprar otra nanoSIM o desactivar el eSIM.

Una vez que termines con ello, solo ingresa al teléfono de tu amigo .

. Pídele que vaya a WhatsApp, luego a Ajustes y que se dirija a Cuenta.

WHATSAPP | Para poder cerrar tu WhatsApp robado, debes ir a Ajustes y Cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Que presione donde dice “Añadir cuenta” .

. En ese instante solicítele que agregue tu número.

WHATSAPP | Ahora introduce tu SIM card en el celular de tu amigo para que recibas el código de verificación. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Para ello también deberás tener tu nuevo chip a la mano . Introdúcelo ya que, en caso no lo tengas, no recibirás el código de verificación.

. Una vez restablecido todo , anda a WhatsApp Web. Pídele que escanee el código QR y con ello podrás acceder a tus conversaciones .

. Lo bueno es que tu amigo podrá cerrar tu cuenta de inmediato, y la conexión con WhatsApp Web no se perderá.

