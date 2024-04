De seguro has estado tranquilo hasta que alguien te mandó un mensaje de texto diciendo que se equivocó de número y que le pases una clave de 6 dígitos que lo necesita con urgencia. Si es así, no caigas en la trampa de los hackers, quienes están a la orden del día tratando de buscar víctimas. Sin embargo, si notas cambios raros en WhatsApp o ves algo que no hayas escrito, entonces es momento de revisar si tu cuenta está comprometida o interceptada por otro dispositivo. Para ello te brindaré todos los pasos que debes hacer ahora mismo a fin de evitar que nunca más suceda ello. Recuerda siempre protegerte de los malhechores activando todo los niveles de seguridad posibles en la opción Privacidad.

Cómo saber si mi cuenta de WhatsApp está hackeada

Lo primero será ingresar a WhatsApp totalmente actualizado .

. Lo mejor de todo es que este truco lo puedes hacer tanto en tu terminal Android y iPhone.

lo Ahora solo anda a los Ajustes de tu terminal, o también conocido como Configuración .

de tu terminal, o también conocido como . Encuentra la pestaña de “Dispositivos vinculados”.

WHATSAPP | Esta herramienta la podrás encontrar en los AJustes de tu terminal iPhone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Allí podrás ver todos los terminales que pueden acceder a tus conversaciones.

Simplemente elimina todos los que posiblemente tengan acceso.

WHATSAPP | Siempre trata de asegurar tus conversaciones con una clave. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Yo te recomiendo siempre borrar el acceso completo.

Lo mejor será siempre activar la función de “Seguridad en dos pasos” para que se le pida una clave a alguien quien quiere ver tus conversaciones.

Más trucos de WhatsApp que te interesarán

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.