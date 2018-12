¡Black Mirror vuelve a Netflix! Quinta temporada ya tiene fecha de lanzamiento

Black Mirror: Bandersnatch es la película de Netflix del momento, debido a su interactividad y finales múltiples según las decisiones del espectador. La noticia ahora es que la plataforma de video streaming confirmó la fecha de salida de la quinta temporada de la serie.



Existía la especulación de la que Bandersnatch sería el reemplazo de la quinta temporada de Black Mirror. Nada más equivocado. La compañía ya confirmó la fecha para la próxima tanda de capítulos.



De acuerdo con Ars Technica y el New York Times, los episodios de la quinta temporada de Black Mirror ya están en producción y se estrenarían a finales del 2019. No hay una fecha determinada, pero se baraja el mes de diciembre según los dos últimos estrenos de la serie.



" Estamos haciendo episodios e historias más optimistas, en lugar de que sean solo distópicos y negativos", adelantó Charlie Brooker, creador de Black Mirror, según el New York Times.