Luego de una nueva temporada sin títulos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convocó a los medios de prensa este martes para compartir importantes anuncios sobre el futuro próximo del club. Eso sí, se encargó de descartar que vaya a renunciar a su cargo, pero convocará a elecciones.

“Muchas gracias a todos por su asistencia. Lamento decirles que no voy a dimitir. Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”, inició el mandamás de la ‘Casa Blanca’.

“Se ha creado una situacion absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan estas situaciones para atacarme. ¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo. Algunos dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para la gente que se preocupa por mí, sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50.000 millones al año. Mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido”, continuó Pérez.

Un tanto molesto, se encargó de resaltar que es el Presidente del club más ganador de la historia y que, seguramente, por tal motivo es que muchos quieren desestabilizar sus caminos con constantes críticas y mentiras.

“Es el club con mayor palmarés de la historia del mundo. El club más valioso según Forbes. La marca más valiosa. ¿Por qué quieren meterse los periodistas, que se meten con el club más prestigioso y con más seguidores del mundo? Si es un activo de todos. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Tenemos la plantilla mejor valorada según Transfermarkt. Lo tenemos todo”, apúntó con enfado.

Se trata de una conferencia muy tensa por la molestia de Florentino Pérez con cierto sector de la prensa que incluso ha deslizado que esta cansado y padecería de un cáncer. En esa línea, no quiso responder sobre cuestiones deportivas, pues considera que no es momento para ello, ni tampoco para hablar sobre el nuevo entrenador.

“No, no (hablar sobre lo deportivo). Cuando ganemos las elecciones, dentro de poco, ya lo haré. Esta intervención es para quejarme de lo que pasa con la prensa y el Real Madrid”, finalizó.

Como se recuerda, el club más ganador de la Champions League quedó fuera de la competición esta temporada en los cuartos de final ante Bayern Múnich. Además, quedó muy lejos de la pelea por LaLiga que ganó Barcelona el último fin de semana.

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