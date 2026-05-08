Alianza Lima Voley vive días de agitación emocional tras la conquista del tricampeonato nacional y la confirmación de salidas clave en su estructura ganadora. Mientras la hinchada procesa la partida del técnico Facundo Morando y de la estrella francesa Maeva Orlé, la capitana Esmeralda Sánchez ha decidido alzar la voz para aclarar su futuro profesional. En una entrevista reveladora, la líbero ‘blanquiazul’ anunció que la próxima temporada marcará el punto final de su exitosa etapa en la institución ‘íntima’. Esta decisión, cargada de lealtad, busca garantizar la estabilidad del grupo antes de emprender su anhelado salto hacia el voleibol internacional en busca de nuevos desafíos.

La experimentada voleibolista de 27 años confirmó que rechazó propuestas concretas del extranjero para mantenerse en el club victoriano por un periodo adicional. Sánchez priorizó el bienestar colectivo tras las recientes bajas en el plantel, evitando que el equipo se desarticule por completo de cara a la defensa del título. Su compromiso asegura la continuidad de un liderazgo fundamental en el vestuario.

Respecto a su permanencia, la capitana explicó que el cariño por la institución fue el motor principal para postergar su partida inmediata hacia otras ligas. “(Tuve) propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé es por el cariño que le tengo a la institución. Si yo me iba, era como desarmar un poco el equipo”, manifestó a ‘Corner Blanquiazul’.

Alianza Lima se consagró tricampeón bajo el mando de Facundo Morando. (Foto: GEC)

La salida simultánea de piezas angulares en el proyecto tricampeón pesó significativamente en la reflexión de la jugadora nacional durante las últimas semanas. Sánchez sintió la responsabilidad de no dejar a la deriva al plantel ante el vacío que dejaba la partida del entrenador argentino. “Mi decisión fue quedarme para no dejar a la deriva al equipo... porque ya se iba ‘Facu’”, detalló.

A pesar de su compromiso actual, la líbero dejó en claro que su gran sueño personal sigue siendo competir en ligas de mayor exigencia fuera del país. Sánchez ve la próxima temporada como una despedida planificada y sumamente emotiva. “Uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplirlo. Estoy segura de que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo”, reveló.

La voleibolista ya tiene la mirada puesta en el cierre de este ciclo victorioso con la camiseta íntima en la liga local. Para ella, el siguiente torneo será una oportunidad de goce máximo sabiendo que será su última participación antes de emigrar. “Sé que va a ser mi última temporada”, sentenció de forma definitiva.

Alianza Lima consiguió su segundo tricampeonato en el vóley peruano. (Foto: GEC)

El diálogo con la directiva aliancista ha dejado las puertas abiertas para un posible retorno en el futuro cuando decida volver al Perú. La líbero valora el respaldo institucional recibido en este proceso de transición hacia su carrera internacional. “Cenaida me ha dicho que si quiero volver, las puertas de Alianza van a estar abiertas”, añadió Sánchez.

Alianza Lima inicia así una etapa de transición donde la capitana será el pilar de un equipo que busca reinventarse para mantener su hegemonía. Con el objetivo de experimentar en el extranjero a la vuelta de la esquina, Esmeralda buscará retirarse por todo lo alto. El pueblo blanquiazul se prepara para disfrutar el último año de una de sus referentes.

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