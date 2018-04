Si creían que Conor McGregor era el único peleador polémico de la UFC , es porque no han entrado al Instagram de Colby Covington. En especial ahora, que está a puertas de su próxima pelea y no ha tenido mejor idea que promocionarla junto a dos actrices porno.



En los últimos días, Colby Covington ha publicado fotos y videos de sus compañeras en Instagram. Pero no para festejar, sino que es para mejorar su rendimiento en el octágono de la UFC.



"Aquí, mejorando mi cardio para el UFC 225. Lo hago con las reinas del caos", señaló el peleador. Su próximo enfrentamiento será el próximo 9 de junio.



Sin embargo, esta no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta. Justamente en su última pelea, el año pasado en Brasil, insultó a los locales luego de vencer a Demian Maia, legendario propulsor de las MMA en dicho país.



Será trabajo de Rafael dos Anjos, excampeón de la UFC y también brasilero, sacar cara por su compatriota.