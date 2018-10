Khabib Nurmagomedov sometió a Conor McGregor y conservó el título ligero en UFC 229. Sin embargo, lo más bochornoso fue el incidente que protagonizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Un hecho en el que la policía tuvo que intervenir debido a altercados entre combatientes y público. Ahora todo tendría un triste final.



Es precisamente esta escandalosa batalla campal la que podría dejar a Khabib Nurmagomedov sin el dinero que le corresponde por haberse presentado para pelear ante McGregor. Incluso, el ruso podría quedarse sin el título conseguido anoche, según ha advertido Dana White, presidente de la UFC.



"No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón. No tiene que preocuparse por mí. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones… podemos imaginar de todo", dijo White.



Por su parte, el director ejecutivo de UFC, Bob Bennett, aseguró a 'MMAfighting' que el pago de dos millones de dólares que le corresponde al ruso Nurmagomedov se mantendrá congelado a espera de una "investigación completa".

Khabib Nurmagomedov se disculpa por batalla campal

“Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Siento lo que pasó después de la pelea", señaló el peleador luego que la policía tuviera que intervenir al final del evento debido a altercados entre los combatientes y el público, hechos que colocan en riesgo su título y el premio correspondiente.



"El MMA es un deporte de respeto. Este no es un deporte donde se habla de basura. Quiero cambiar este juego. No se puede hablar de religiones y naciones en una pelea", señaló Nurmagomedov, quien argumentó su agresiva reacción contra McGregor.



"Habló de mi religión, mi país, mi padre. Vino a Brooklyn, rompió un autobús y casi mató a dos personas. Entonces, ¿por qué la gente todavía habla de mí saltando por encima de la jaula? He mostrado respeto", declaró este domingo el representante ruso. "Sé que mi papá me va a aplastar cuando regrese a casa", añadió.