Marcelo Gonzalez Montoro es un joven deportista de 23 años que viene sembrando éxitos en el mundo del Jiu Jitsu a nivel nacional e internacional. Con tan solo 15 años de edad, Marcelo arrancó en el mundo del Jiu Jitsu y desde entonces viene afianzando una carrera muy promisoria, con muchas victorias y competencias de alto nivel.

Su más reciente triunfo trascendió las fronteras nacionales al incursionar en el ámbito competitivo de la Federación Internacional Brasileña de Jiu-Jitsu (IBJJF), donde participó en el Orlando Summer Open, celebrado en los Estados Unidos. Allí, Montoro obtuvo el primer lugar en la categoría No Gi, mostrando sus habilidades de clase mundial en la prestigiosa división Brown Belt.

“Conseguir una victoria cómo esta solo me a motivado aún más a continuar firme y seguir compitiendo . No podría haberlo hecho sin el apoyo y la guía de mis entrenadores además del incesante entrenamiento con mis compañeros de equipo. El Jiu-Jitsu no es un deporte individual; es un esfuerzo de equipo, y estoy agradecido del team que hemos formado“, aseguró Marcelo.

Marcelo se toma muy en serio el Jiu Jitsu y piensa en grande. Por eso, luego de su exitosa participación en el Orlando Summer Open, disputado en julio pasado, ahora ya se enfoca en su próxima competición. “Actualmente me vengo preparando para mi próxima competencia donde espero dejar el nombre del Perú en alto . Competiré en el AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro) Grand Slam Miami Professional este 17 de setiembre en el Watsco Center en Miami”, cuenta el deportista.

Marcelo empezó a competir en el 2016 en el Lima Open Internacional TBJJ, donde se hizo del segundo lugar dando testimonio de su talento. Posteriormente continuó en los eventos CBJJG Grand Slam, donde mostró su destreza en Jiu-Jitsu al conseguir el primer puesto en las categorías Gi y No Gi. Estos campeonatos nacionales celebrados en Lima, Perú, representan un hito importante en el viaje de Montoro, estableciéndolo como un verdadero contendiente en la división cinturón marrón.

Montoro también participó en el AJP Tour Mosquera, competencia internacional celebrada en Colombia. Sus logros notables incluyeron un segundo lugar en la categoría Gi y un primer lugar en la categoría No Gi. La AJP es reconocida como una de las organizaciones de Jiu-Jitsu más importantes del mundo, lo que hace que los logros de Montoro en el escenario internacional sean aún más impresionantes.

