¡Le apagó las luces! El brutal rodillazo volador de Michael Page que se vivió en el Bellator 227 en Irlanda [VIDEO]

Luego de perder su invicto como profesional en mayo, Michael Page volvió a la jaula de Bellator con un contundente triunfo ante Richard Kiely en Irlanda. La poca experiencia de su rival, quien venía con un récord de 3-1, fue clave para la victoria de 'Venom'.

Con una actitud provocadora, e incluso haciendo la finta de que se tomaba un selfie, Michael Page humilló a su rival. Eso sí, sus acciones fueron castigadas por el árbitro Dan Miragliotta, quien le quitó un punto por ello.



La tremenda rodilla volador de Michael Page en el Bellator 227 en Irlanda. (Getty Images/ Video: Bellator)

Sin embargo, 'Venom' no tuvo la necesidad de irse a las tarjetas, pues en el primer round salió con un rodillazo volador que noqueó al irlandés Kiely. La victoria del inglés enmudeció al público, pues en todo momento se mofó de su rival.



"Soy un showman, todo el mundo sabe eso, no me importa lo que haya dicho y espero que no vuelva a arbitrar mis combates", declaró Page, quien registra un récord de 15-1.

