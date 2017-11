Sin contar la pelea entre Michael Bisping y Georges St-Pierre, el duelo entre Cody Garbrandt y TJ Dillashaw por el título gallo (61 kilos) promete ser el centro de la atención del UFC 217, a desarrollarse este sábado (9:00 pm/ FOX Action) en el Madison Square Garden. Una rivalidad que promete sacar chispas, pues los excompañeros de campamento ahora no se pueden ni ver.



Una historia sacada de una película, pues durante muchos años, Garbrandt y Dillashaw fueron amigos y compañeros de entrenamiento en el Team Alpha Male. Pero en 2015, Dillashaw decidió dejar el equipo por problemas con su líder, Urijah Faber, quien lo acusó de ser "desleal" con sus compañeros y hasta lo tildó de "mala persona".



Desde entonces, la relación entre este último y sus antiguos compañeros fue bastante mala. En especial, cuando Dillashaw fue elegido a inicios de este año como uno de los entrenadores para el reality The Ultimate Fighter (TUF) Redemption, el cual tuvo a Garbrandt como 'coach' del equipo rival.



Justamente, en ese programa tuvieron más de un altercado, pero ninguno como cuando 'No Love' ahorcó del cuello a Dillashaw. Ahora, este último intentará recuperar el cinturón gallo ante un rival especial como Garbrandt.



"Este tipo siempre fue desleal en los sparrings y lo haré pagar por eso", dijo Cody sobre el ex campeón de la división en el último careo. Sin duda, una pelea en donde no solo estará en disputa el oro, sino el honor de cada peleador.