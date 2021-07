La trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier se cerró de la manera menos pensada: con una sorpresiva lesión del irlandés. En el cierre del primer asalto, ‘The Notorious’ pisó mal y se terminó quebrando el tobillo izquierdo en la pelea estelar del UFC 264.

El combate inició de gran forma, Conor salió con todo lanzando patadas al cuerpo, pero Poirier supo devolverle con la misma precisión. Tras ello, ‘The Diamond’ lo llevó contra las rejas e un intento por tumbarlo.

McGregor intentó una ‘guillotina’, pero Poirier se defendió bien y logró ponerse encima de su rival. Por más de dos minutos, ‘The Diamond’ dominó la pelea y a poco del cierre del round. ambos intercambiaron un par de golpes finales.

Sin embargo, Conor McGregor cayó a falta de cinco segundos, sobreviviendo así lo que restó de asalto frente a los golpes de ‘The Diamond’. Tras ello, el irlandés empezó a quejarse de dolor y todos vieron el estado de su tobillo, el cual esta doblado.

El médico fue a revisarlo y le dio al árbitro que la pelea no continuaría. Con ello, Poirier se llevó la victoria por nocaut técnico tras detención médica, dejando así un saldo de dos victorias en la trilogía.

“Él se quebró cuando yo lo pateé, intentó bloquear la patada y fue ahí. No me importó que hable tanta ‘basura’, decía me iba a matar. y bueno el karma existe. Habló tanto y le pasó esto”, declaró Poirier, quien sumó su segunda victoria ante el irlandés y se perfila como retador al título de peso ligero.

‘The Notorius’ no se quedó callado y le respondió a Poirier. “Él no quería entrar en la distancia corta y no fue así [como se originó la lesión], no bloqueé nada, mi pierna se salió”, sostuvo McGregor, quien tiene ahora un futuro incierto por su segunda derrota seguida.