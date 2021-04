Bobby Lashley ha superado una de la pruebas más complicadas e importantes en su carrera: retener con éxito el título de WWE en un evento grande como Wrestlemania 37. ‘El Dominador’ tuvo un combate muy reñido contra Drew McIntyre, uno de los más grandes de la empresa en la actualidad.

La pelea que abrió la primera jornada del ‘Show de shows’ se hizo esperar debido a los pronósticos del clima en Florida. Entonces, tras 40 minutos de pausa, el retador fue el primer que apareció en escena, seguido por el monarca. Como es evidente, los fanáticos que llegaron hasta el Raymond James Stadium explotaron de emoción, pues están de vuelta a los espectáculos de la compañía.

Con el sonido de la campaña, el escocés fue el dominaron en los primeros minutos y, en ese momento, se perfilaba como el favorito para adueñarse del cetro. No obstante, el monarca se recuperó gracias a los golpes que propinó a su adversario fuera del cuadrilátero. Un detalle no menor: la presencia de MVP para distraer al deportista británico.

Enseguida, McIntyre logró reponerse hasta aplicar tres DDT consecutivos y provocar un conteo que solo quedó en dos. Luego, el retador continuó impresionando al público y se lanzó desde el encordada por encima de la tercera cuerda para impactar contra el titular, quien estaba en el ringside.

Al volver al ring, Drew aplicó su llave conocida como Kimura Lock, pero ‘The All Mighty’ se liberó. Luego, el escocés intentó su favorita Claymore y Bobby esquivó. La confusión fue aprovechada por Lashley, quien se presentó con una Hurt Lock de rendición. McIntyre hizo todo lo posible para salvarse, hasta se impulsó en el esquinero para salir del peligro.

Una vez que ambos estuvieron echados en la lona, Lashley presionó más a McIntyre, quien pudo hacer poco. Enseguida, el árbitro de la contienda verificó que el retado ya no podía más y ordenó que la campaña suene. De ese modo, el cinturón de WWE seguirá en manos de ‘The All Mighty’.

Wrestlemania 37: cartelera de la primera noche

Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Seth Rollins vs Cesaro.