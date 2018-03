La palabra rendirse no está en el diccionario de John Cena. Y es que tras perder en Elimination Chamber y en Fastlane, el 'Marine' volvió a WWE RAW para intentar retar a The Undertaker a un combate en WrestleMania 34.

Aunque, John Cena aseguró que no iba a estar en el megaevento de WWE como luchador, sino como espectador, todo fue un plan para volver a llamar a The Undertaker. "Te estoy retando a un combate en WrestleMania 34", declaró.

Al no encontrar respuesta, John Cena dijo que la única persona que está impidiendo que la lucha se concrete es The Undertaker. "Deja tu ego de lado. Si fallaste una vez, no te lamentes, sigue e inténtalo otra vez. Cuando yo caigo, me levanto con más fuerza", agregó el agente libre de WWE.

Pero eso no fue todo, John Cena aseguró que The Undertaker no está retirado, pues muestra sus entrenamientos a través de sus redes sociales."Tú no estás acabado, ni viejo, sino no estarías subiendo videos en Instagram", finalizó.