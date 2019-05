John Cena se sincera: "En WrestleMania 35 sentí que la WWE ya no me necesitaba"

Cada vez que John Cena habla es noticia. Y eso él lo sabe muy bien. Hace unos días, el 16 veces campeón mundial de la WWE fue entrevistado por el portal The Wrap y, entre otras cosas, departió sobre su futuro en la lucha libre y sobre el actual talento en la empresa de Vince McMahon.

Cuando le preguntaron cuándo volvería al ring. El rapero respondió: "Todo depende del momento en el que me encuentre. Hace poco, se me han presentado algunas oportunidades relacionadas a la lucha libre. Si todo anda bien, las tomaré y serán retos maravillosos que me permitirán crecer como persona. Ojo que eso no significa que ya no quiero a la WWE".



Cena también fue consultado por su edad. "Ya estoy más viejo, acabo de cumplir 42 años", indicó. Y líneas después agregó: "No quiero salir al escenario y pensar que puedo hacer lo mismo que cuando tenía 30, porque realmente no puedo. Pero tengo que aclarar que no estoy cansado de la lucha libre, solo intento ser realista".

Por último, se refirió a las actuales superestrellas de la WWE. El 'Marine' contó que ve Raw y SmackDown de manera regular y que el talento en la empresa está creciendo "a ritmo acelerado".

"Hoy hay muchos chicos que pueden convertirse en superestrellas. Hubo un tiempo en que, desde un punto de vista financiero, podía decir que me necesitaban. Eso ya se acabó. WWE no me necesita. Amo la empresa y adoro cada momento que pase en ella, pero en WrestleMania 35 sentí que ya no me necesitaban", concluyó.

