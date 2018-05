Lana dejó los trajes de ejecutiva por los de luchadora el año pasado, pero desde entonces no ha tenido mucha acción. Sus seguidores han pedido más exposición y la WWE les ha hecho caso pues la rubia tendrá un papel más importante en el ring.



Según el portal Body Slam , Lana pasará a ser una de las figuras femeninas más representantes en la WWE . Esto, a pesar de que su desempeño como luchadora no sea tan bueno.



" Lana no tiene habilidades en el ring, pero tiene algo que muchas no tienen: los fanáticos la aman mucho, así que cuando sale y gana, la reacción es espectacular. Ella es un gran complemento con Rusev, y es donde debe estar ahora mismo. No todas las mujeres en el roster necesitan luchar, pero ella mejorará, está trabajando mucho", señaló Brad Shepard, editor de dicho medio.



Este cambio se produciría a partir de Money in The Bank, evento que se lleva a cabo el próximo 17 de junio. Lana podría ser la ganadora del maletín.