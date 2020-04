Eric Bischoff es una voz autorizada en la lucha libre. Fue presidente de la extinta WCW y también ocupó el cargo de gerente general de Raw. Recientemente, en su podcast ’83 weeks’ habló sobre los últimos despidos de la WWE y dio los nombres de dos luchadores que para él podrían ir a la AEW.

“Cuando se anunciaron los despidos, me sentí mal por los fanáticos, por los peleadores y por la WWE como compañía porque sé que tuvo que ser una decisión extremadamente difícil”, dijo Bischoff. Lo que más lamenta es que varios trabajadores tuvieran que salir de la empresa debido a circunstancias que no tienen nada que ver con la labor de cada persona.

Y ahora -según Bischoff- el único lugar a donde pueden ir es AEW. “Seamos honestos, esa empresa es la única que los puede recibir. No sé si la All Elite Wrestling quiere desarrollar nuevos talentos o adquirir a nuevos luchadores. No sé lo que buscan. Pero tipos como Rusev o Erick Rowan podrían interesarles. Ambos han sido utilizados en WWE en los últimos meses”, señaló.

"Los tipos que han estado apareciendo en televisión, involucrados en historias, probablemente serán los primeros en tener oportunidades. Todos ellos tendrán ganas de reinventar sus personajes, y deberán hacerlo si quieren evitar problemas legales en el futuro”, concluyó.

