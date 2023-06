El evento Money in the Bank de la WWE se llevará a cabo el 1 de julio en el estadio O2 Arena de Londres, ofreciendo una emocionante oportunidad por el título mundial. Transmitido por Peacock en Estados Unidos y WWE Network a nivel mundial, este será el primer PPV de la WWE en Londres desde Insurrextion en 2003. Los luchadores que lograron clasificar para la lucha de Money in the Bank en la división masculina incluyen a Shinsuke Nakamura, Ricochet, LA Knight, Butch, Santos Escobar, Damian Priest y Logan Paul. Por otro lado, en la categoría femenina, las competidoras seleccionadas son Zelina Vega, Becky Lynch, Zoey Stark, Bayley, Iyo Sky y Trish Stratus.

El evento contará con dos combates de escaleras, donde los ganadores se llevarán a casa un maletín. El maletín les otorgará la oportunidad de canjearlo dentro del próximo año y competir por un título de su elección. El combate de escaleras masculino incluirá a luchadores destacados como Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest y la estrella de YouTube y boxeador Logan Paul, quien regresó a la WWE para anunciar su participación en el combate.

¿Cuándo será el WWE Money in the Bank 2023?

Día: Sábado 1 de julio.

Sábado 1 de julio. Pre show: 14:00 del Este de Estados Unidos (12:00 en CDMX, 13:00 en Lima y Quito, 15:00 en Argentina y 20:00 en España).

14:00 del Este de Estados Unidos (12:00 en CDMX, 13:00 en Lima y Quito, 15:00 en Argentina y 20:00 en España). Cartelera principal: 15:00 del Este de Estados Unidos (13:00 en CDMX, 14:00 en Lima y Quito, 16:00 en Argentina y 21:00 en España).

¿Cómo y dónde ver WWE Money in the Bank 2023?

Los fanáticos de la WWE en Estados Unidos podrán disfrutar de WWE Money in the Bank 2023 a través de opciones de pago por visión o por medio de la plataforma de streaming Peacock. En México, los seguidores podrán sintonizar el evento en el canal de televisión Fox Sports Premium. Para aquellos fuera de los Estados Unidos, WWE Night of Champions estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de transmisión WWE Network, brindando la oportunidad de disfrutar del evento en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR