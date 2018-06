Alexa Bliss vivió una noche soñada este domingo en Chicago, donde no solo ganó la lucha de escaleras de Money in the Bank , sino que logró adueñarse del Campeonato Femenino de Raw de la WWE .

En su primera aparición en la noche de Money in the Bank , Alexa Bliss tuvo que enfrentar una durísima lucha de escaleras ante siete rivales: Becky Lynch, Charlotte Flair, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalya y Sasha Banks

Tras un brutal combate de casi 20 minutos, Alexa Bliss lograría escalar hasta lo alto de la escalera, para luego descolgar el maletín de Money in the Bank . Así, ganó el ansiado contrato que le permitiría desafiar a la campeona en cualquier momento.

Lo curioso fue que, contra todo pronóstico, Alexa Bliss decidió cobrar su maletín de Money in the Bank esa misma noche: apareció para interrumpir el combate titular entre la campeona Nia Jax y Ronda Rousey.

Alexa Bliss atacó a ambas luchadoras con su maletín de Money in the Bank , dejando a Ronda Rousey fuera del cuadrilátero. Luego volvió para castigar a Nia Jax y llevarse el triunfo, y el cinturón, en el conteo hasta tres.