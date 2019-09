¡Sigue firme! Baron Corbin venció a Cedric Alexander y avanzó a las semifinales del King of the Ring [VIDEO]

Los cuartos de final del torneo King of the Ring ya empezaron en el WWE Monday Night Raw que se lleva a cabo en Baltimore. Y la primera pelea fue entre Cedric Alexander y Baron Corbin , siendo este último el ganador

Minutos antes, Cedric había sido atacado por The OC (The Original Club, conformado por AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson). Así que no llegaba en las mejores condiciones al combate. Aun así, salió a luchar.

Lamentablemente, el exluchador de la división crucero no pudo llevarse la victoria, el lobo solitario fue más. ¿Y cómo ganó Corbin? Pues le aplicó a su rival un 'End of the days' que fue fulminante. Cuenta de tres y pase a las semifinales del King of the Ring.

Baron Corbin espera a su rival que saldrá del duelo entre Samoa Joe y Ricochet. Mientras tanto, en SmackDown Live se realizarán las dos últimas peleas de cuartos de final: Elias enfrentará a Ali, y Chad Gable se verá las caras con Andrade.

Así ganó Baron Corbin. (Foto y video: WWE)

