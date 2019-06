¡Shane no pudo evitarlo! Roman Reigns acabó con Drew McIntyre en Stomping Grounds 2019 [VIDEO]

Roman Reigns por fin pudo vengarse de todas las burlas de Drew McIntyre y de Shane McMahon. Y es que el 'Perro Mayor' derrotó al 'psicópata escocés' en Stomping Grounds 2019 , a pesar de que este tuvo la ayuda de Shane.

Durante la pelea, el hijo de Vince interfirió a favor de McIntyre llegando a sacar al árbitro del ring para que no termine la cuenta de tres. Pero eso no fue suficiente para vencer al exmiembro de The Shield.

El escocés quiso aplicarle la lanza a Roman, pero ese fue su más grande error, pues Reigns lo evitó con un 'puño del superhombre'. Inmediatamente después, Shane subió para atacar al 'Perro Mayor', pero este lo botó del cuadrilátero, y luego le hizo una poderosa lanza a McIntyre. De esta manera, ganó por cuenta de tres.

El Stomping Grounds 2019, evento de la WWE, se celebra en el Tacoma Dome, en Washington. Y una de las peleas que más llama la atención es la de Seth Rollins contra Baron Corbin, este combate tendrá un árbitro especial que será revelado esta misma noche.

La victoria de Roman Reigns. (WWE)

