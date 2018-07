Travis Browne podría seguir pronto los pasos de su esposa, Ronda Rousey . Según reveló 'Hapa' en una reciente entrevista con el portal TMZ, viene evaluando la posibilidad de dejar la UFC para incursionar en la lucha libre dentro de la WWE .



"Nunca diría que no, pero tendremos que esperar a ver lo que depara el futuro. Ahora es el momento de Ronda. Lo está haciendo genial, se está comiendo el mundo. Dominó UFC y ahora está destacando en WWE ", explicó Travis Browne.



"No me negaría a la posibilidad de empezar una carrera en el mundo del wrestling. Me encantaría trabajar en WWE con mi esposa. Sería muy divertido. ¿Un combate mixto? Por supuesto. Eso hizo ella en WrestleMania y fue genial. Sería magnifico", agregó la pareja de Ronda Rousey .

Lo cierto es que esta no sería una idea descabellada para Travis Browne , quien registra una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas en la UFC . En su última aparición en el octágono, en julio de 2017, fue sometido por el ucraniano Oleksiy Oliynyk.



Incluso, el mismo Dana White, presidente de la UFC, le recomendó a Travis Browne abandonar las MMA (artes marciales mixtas) luego de sus últimas presentaciones en la jaula. ¿Hará dupla pronto junto a Ronda Rousey en WWE ?