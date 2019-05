¿Estuvo escrito? Sami Zayn habló sobre AEW en Monday Night RAW [VIDEO]

El público del Monday Night Raw de Kansas City, Misuri, quedó muy sorprendido con lo que dijoSami Zayn en el programa La Silla Eléctrica de Corey Graves. En la secuencia Sami debía responder las preguntas del público y una de sus respuestas fue la que causó asombro.



Una de las interrogantes que le hizo el público fue: "¿Por qué hasta ahora no has ganado el título universal?" Sami, luego de burlarse, respondió: Ustedes pueden preguntarme sobre cualquier cosa. ¿Por qué no me preguntan, por ejemplo, de AEW?

La gente quedó sorprendida e inmediatamente Corey Graves trató de cambiar el tema. Pero Sami ya había hablado. Y todo sabemos que si el luchador se refirió a la competencia es porque Vince McMahon dio el permiso.



Cabe señalar que AEW presentó su evento Double or Nothing el último sábado en Las Vegas. Durante el show, Cody Rhodes le envió un mensaje a WWE en el que prácticamente les decía que su reinado había acabado. Pero con lo dicho por Sami Zayn parece que la empresa de Vince McMahon no está preocupada.

El momento en que Sami Zayn dijo "AEW". (WWE)

