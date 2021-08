Si AEW sorprendió al mundo del wrestling contratando a CM Punk el último viernes, WWE no se quedó atrás en SummerSlam trajo de vuelta a Brock Lesnar. La ‘Bestia Encarnada’ regresó a la empresa luego de más de un año de ausencia en el cierre del megaevento en Las Vegas.

Lesnar, que no había aparecido en WWE desde WrestleMania 36, volvió en el final de la pelea entre Roman Reigns y John Cena. El ‘Jefe Tribal’ logró vencer al ‘Rapero Mayor’ con un derechazo y se disponía a celebrar su victoria.

Sin embargo, la música de Lesnar sonó y el público en Las Vegas estalló en euforia. La ‘Bestia’, que lució en buena forma física y con un nuevo peinado, entró al ring con ropa casual, pero dando a entender que volvió a WWE por Roman Reigns y su título Universal.





Brock Lesnar volvió a WWE para retar a Roman Reigns. (Video: Star Action)

WWE SummerSlam 2021: la previa

WWE SummerSlam 2021 se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada). Habrá un total de 10 combates durante la noche. El detalle más resaltante es que la mayoría de luchadores supera los 35 años: Goldberg (54) será el más veterano, mientras que Dominik (24) el más joven.

John Cena será el hombre a seguir en la noche, dado que vuelve en busca de obtener el campeonato mundial número 17 en su historial y así poder convertirse en el más ganador de la empresa de lucha. No obstante, Roman Reigns no será un rival fácil de doblegar. Otro enfrentamiento atractivo será el Bobby Lashley vs. Goldberg, aunque el veterano competidor no es favorito para quedase con el campeonato de la WWE.

